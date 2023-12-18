«Нужно посмотреть, насколько она будет соответствовать нашему регламенту». Осипов об медиафутбольной команде AFRUS

Теги Валерий Непомнящий Winline Медиалига Николай Осипов Медиафутбол

Николай Осипов высказался о команде AFRUS.

«Ни разу не слышал о ней и ничего сказать не могу. Валерий Кузьмич [Непомнящий] крутой. Один из лучших специалистов за всю историю отечественного футбола, поэтому здорово.

Нужно посмотреть, что за команды и насколько она будет соответствовать нашему регламенту», – рассказал руководитель Winline Медиалиги в беседе с корреспондентом Sports.ru Ильей Ковалевым.

AFRUS – новая медиафутбольная команда, созданная из выходцев из африканских республик при поддержке ИА «Африканская инициатива». Главный тренер команды – Валерий Непомнящий.

 

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