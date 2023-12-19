«Если будет предложение из Медиалиги – рассмотрю». Евсеев о медиафутболе

Вадим Евсеев готов тренировать в Медиалиге.

«Я смотрю медиафутбол, я не против этой культуры, не вижу никаких проблем. Это хорошее подспорье для игроков, которые заканчивают с профессиональной карьерой ввиду травм, возраста. Игроки, которые на спаде, часто переходят. Переход к новой жизни – это отлично.

Если бы была , когда я заканчивал карьеру – перешел бы к ним и продлил свою спортивную жизнь. Если будет предложение пойти туда тренером – рассмотрю», – сказал главный тренер «Кубани».