«Если будет предложение из Медиалиги – рассмотрю». Евсеев о медиафутболе

Теги Первая лига Вадим Евсеев Кубань Winline Медиалига Медиафутбол

Вадим Евсеев готов тренировать в Медиалиге.

«Я смотрю медиафутбол, я не против этой культуры, не вижу никаких проблем. Это хорошее подспорье для игроков, которые заканчивают с профессиональной карьерой ввиду травм, возраста. Игроки, которые на спаде, часто переходят. Переход к новой жизни – это отлично.

Если бы была Медиалига, когда я заканчивал карьеру – перешел бы к ним и продлил свою спортивную жизнь. Если будет предложение пойти туда тренером – рассмотрю», – сказал главный тренер «Кубани».

 

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