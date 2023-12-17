«Амкал» заинтересован в нападающем «Челябинска» Вазитдинове. Игрок пойдет на понижение зарплаты в два раза в случае перехода (Legalbet)
«Амкал» заинтересован нападающим «Челябинска» Рустамом Вазитдиновым.
По информации Legalbet, в трансфере 26-летнего футболиста заинтересован лично главный тренер «Амкала» Сослан Гатагов.
«Амкал» уже связывался с окружением игрока, которое сообщило, что переход маловероятен. Главная причина – в случае трансфера зарплата Вазитдинова упадет в два раза.
Рустам Вазитдинов в нынешнем сезоне сыграл за «Челябинск» 16 матчей и отметился 2 голами.