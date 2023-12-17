«Амкар» может сыграть против «Амкала» 12 января». Глава пресс-службы пермского клуба Коновалов о возможном матче

Глава пресс-службы «Амкара» Дмитрий Коновалов высказался о матче против «Амкала».

«Амкар» планирует сыграть против « ». Мы с на связи. Дважды пытались – не получилось. Пытаемся еще раз. Возможно, в Москве 12 января сыграем матч.

Я собираю ребят. согласился сыграть. Еще ряд людей, уважаемых в футболе. дал добро.

У нас есть медиакоманда, которая была создана до того, как медиафутбол стал мейнстримом. В ней играют никому неизвестные пермские шоумены. Например, 40-летний стриптизер, который забивал молодежке главной команды «Амкара».

Мы хотим соприкоснуться с московским медиафутболом. Мы в своей провинции не можем быть популярны априори.

Хотим смешать профессиональный «Амкар» и медийный. Бренд «Амкара» очень большой. Есть игроки профессионального «Амкара», которые достаточно харизматичны и могут дать огня. А есть игроки медийной команды, которые умеют играть в футбол. Если все это совместить, то получится интересный продукт», – сообщил глава пресс-службы « ».