«Амкар» может сыграть против «Амкала» 12 января». Глава пресс-службы пермского клуба Коновалов о возможном матче
Глава пресс-службы «Амкара» Дмитрий Коновалов высказался о матче против «Амкала».
«Амкар» планирует сыграть против «Амкала». Мы с Германом Эль Класико на связи. Дважды пытались – не получилось. Пытаемся еще раз. Возможно, в Москве 12 января сыграем матч.
Я собираю ребят. Даня Чалов согласился сыграть. Еще ряд людей, уважаемых в футболе. Саша Маменко дал добро.
У нас есть медиакоманда, которая была создана до того, как медиафутбол стал мейнстримом. В ней играют никому неизвестные пермские шоумены. Например, 40-летний стриптизер, который забивал молодежке главной команды «Амкара».
Мы хотим соприкоснуться с московским медиафутболом. Мы в своей провинции не можем быть популярны априори.
Хотим смешать профессиональный «Амкар» и медийный. Бренд «Амкара» очень большой. Есть игроки профессионального «Амкара», которые достаточно харизматичны и могут дать огня. А есть игроки медийной команды, которые умеют играть в футбол. Если все это совместить, то получится интересный продукт», – сообщил глава пресс-службы «Амкара».