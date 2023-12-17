«Амкар» может сыграть против «Амкала» 12 января». Глава пресс-службы пермского клуба Коновалов о возможном матче

Теги Амкар Даниил Чалов Амкал Герман Эль Класико Winline Медиалига Александр Маменко Вторая лига А Медиафутбол

Глава пресс-службы «Амкара» Дмитрий Коновалов высказался о матче против «Амкала».

«Амкар» планирует сыграть против «Амкала». Мы с Германом Эль Класико на связи. Дважды пытались – не получилось. Пытаемся еще раз. Возможно, в Москве 12 января сыграем матч.

Я собираю ребят. Даня Чалов согласился сыграть. Еще ряд людей, уважаемых в футболе. Саша Маменко дал добро.

У нас есть медиакоманда, которая была создана до того, как медиафутбол стал мейнстримом. В ней играют никому неизвестные пермские шоумены. Например, 40-летний стриптизер, который забивал молодежке главной команды «Амкара».

Мы хотим соприкоснуться с московским медиафутболом. Мы в своей провинции не можем быть популярны априори.

Хотим смешать профессиональный «Амкар» и медийный. Бренд «Амкара» очень большой. Есть игроки профессионального «Амкара», которые достаточно харизматичны и могут дать огня. А есть игроки медийной команды, которые умеют играть в футбол. Если все это совместить, то получится интересный продукт», – сообщил глава пресс-службы «Амкара».

 

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6 комментариев
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Понимание на нуле у этого Коновалова, конечно)))
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Легендарная битва Р и Л
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спортс, пожалуйста, ну сделайте вы в 2024 возможность заносить теги в черный список. Ну не хочу я видеть новости про медиафутбол. Неинтересно мне это г**но абсолютно, но с каждым разом всё больше и больше
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Ответ Filipp Gorski
Легендарная битва Р и Л
Битва кара и того самого.
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Ответ abdulkaderkeita
спортс, пожалуйста, ну сделайте вы в 2024 возможность заносить теги в черный список. Ну не хочу я видеть новости про медиафутбол. Неинтересно мне это г**но абсолютно, но с каждым разом всё больше и больше
так тебе эта новость все равно попадется, ибо тут футбольный амкар
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