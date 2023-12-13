Игроки ФК «10» назвали Райзена «чушпаном». Президент «БроукБойз» ответил: «Я зря дал леща толстенькому типу. Но пацаны не извиняются, поэтому ты – чушпан, а не я»

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Райзен ответил на коллективное заявление игроков ФК «10».

В финале Чисто Кубка ФК «10» одержал победу над «БроукБойз» (0:0, 3:1 Б). По ходу игры президент «Броуков» Райзен выбежал на поле и спровоцировал перепалку. После матча Райзен негативно высказывался о «Десятке».

В телеграм-канале ФК «10» вышло коллективное заявление игроков клуба, в котором они называют Райзена «чушпаном»: «Пацаны не извиняются? Нормальные пацаны извиняются. Нам было бы стыдно за такого президента».

«Меня вообще не красит, когда я выбегаю на поле. Мне это не нравится, пересматривать не нравится, я себе не нравлюсь. Хреново, что я это допускаю. В 2024 буду на спокойном сидеть.

Что касается ФК «10»: к ребятам, которые меня оттаскивали – нет вопросов. Все игроки делали предельно корректно. Единственный тип, который делал какие-то агрессивные жесты в мою сторону – это был толстенький тип. Я зря ему дал леща, не надо было этого делать. Но как там сказали: «Пацаны не извиняются», поэтому ты – чушпан, а не я. Перед тобой не извинюсь», – ответил Райзен.

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3 комментария
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только челики из медиафутбола как и всякие маргиналы могут гордиться, что их пацанами называют. Умные, уважающие себя люди такими словами себя бы точно не называли
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Ответ alegosha
ты с челиками от них недалеко ушел
так я ж не себя челиком называю, а их. Они сами себя дискредитировали, называя себя как попало, потому так пренебрежительно-простаково про них и написал. А вот ты банально в логику не можешь, уравнивая сказанное про себя и сказанное про других, что говорит о твоём развитии. Уверен тебе нравится медиафутбол
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Ответ Bleffinho
только челики из медиафутбола как и всякие маргиналы могут гордиться, что их пацанами называют. Умные, уважающие себя люди такими словами себя бы точно не называли
ты с челиками от них недалеко ушел
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