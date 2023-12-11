«Привезти Роналдиньо в Россию реально за 300 тысяч долларов. Но партнеры не поверили». Основатель медиафутбольного клуба Tamo Junto о бразильце

Теги Роналдиньо деньги Алексей Гуркин Winline Медиалига Tamo Junto Медиафутбол

Алексей Гуркин рассказал о том, что мог пригласить Роналдиньо в Tamo Junto.

– Бэкграунд у этой истории есть. Дважды были переговоры, общался мой партнер, в них упоминался Роналдиньо. Такая опция действительно была за дополнительную плату.

К примеру, мы предлагали спонсорский контракт с бразильскими игроками на четыре месяца условно за 100 рублей плюс за 300 рублей можно привезти Роналдиньо на неделю.

У меня был выход на агента, который занимается делами Кафу и других легенд. Их реально привезти, но ценник ценник – космос. В районе 300 тысяч долларов. Я запрашивал, сколько стоила его подобная поездка в Катар.

Я вообще в это не верил, но мой партнер сказал: «Давай попробуем. Привезти Роналдиньо – это же реально бомба!» У многих букмекеров деньги на это есть, но они не верили.

– 300 тысяч долларов – это весь пакет?

– Да. Он, по-моему, заказывал перелет первым классом для него и еще нескольких человек. Но мы до точных переговоров не дошли, потому что в России от партнеров конкретики не было, – рассказал Гуркин.

Tamo Junto провел один сезон в Winline Медиалиге – МФЛ-2. Основная часть команды была сформирована из бразильцев, Гуркин также обещал привезти Ари.

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3 комментария
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Ответ А. Мостовой
Пеналдиньо который провел полтора сезона и в итоге спился?
Если ты это реально о Роналдиньо, то мягко говоря не шаришь, грубо говоря - клоун.
+6
-1
+5
Ответ А. Мостовой
Пеналдиньо который провел полтора сезона и в итоге спился?
Узнаю Мостового!🤡
+3
0
+3
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