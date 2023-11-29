2Drots объявили, что Крап покидает команду. Он поехал в сборную Медиалиги
2Drots сообщили, что Даниил Крапивников больше не является игроком команды.
Ранее Крап заявил, что поедет играть за сборную Winline Медиалиги в матче против сборной ФНЛ.
Напомним, игроки 2Drots не принимают участие в сборной МФЛ.
«К сожалению, наши пути с Даней расходятся. Правила внутри команды едины для всех.
Мы считаем, что игрок не может ставить себя выше команды. Спасибо за все и желаем удачи!» – сообщает телеграм-канал клуба.