2Drots объявили, что Крап покидает команду. Он поехал в сборную Медиалиги

Теги 2Drots Winline Медиалига Даниил Крапивников трансферы Сборная Медиалиги Медиафутбол

2Drots сообщили, что Даниил Крапивников больше не является игроком команды.

Ранее Крап заявил, что поедет играть за сборную Winline Медиалиги в матче против сборной ФНЛ.

Напомним, игроки 2Drots не принимают участие в сборной МФЛ.

«К сожалению, наши пути с Даней расходятся. Правила внутри команды едины для всех.

Мы считаем, что игрок не может ставить себя выше команды. Спасибо за все и желаем удачи!» – сообщает телеграм-канал клуба.

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2 комментария
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Как-то долго терпели этого "спортсмена"
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Всеволод Бобров
мой любимый футболист в России
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