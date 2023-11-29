Крап не полетит в сборную Winline Медиалиги. Он хочет остаться в 2Drots

Крап отказался от поездки в сборную Медиалиги на матч против сборной ФНЛ.

Ранее Крап заявил, что поедет в сборную Winline Медиалиги на матч против сборной ФНЛ. После этого 2Drots приняли решение о том, что Даниил покидает команду.

«Ребят, я передумал лететь в сборную. И хочу извиниться перед 2D, что в моменте принял такое решение. Осознав, что я могу уйти отсюда, я понял, что принять такое решение не могу.

Для меня дорого: сьемки, команда, ребята. Я хочу с этой командой становится чемпионом, расти как футболист и медийная личность.

От сборной я отказываюсь! Надеюсь на разговор с Некитом и Жекой», – написал Крапивников.