Крап не полетит в сборную Winline Медиалиги. Он хочет остаться в 2Drots

Теги 2Drots Winline Медиалига Даниил Крапивников Сборная Медиалиги Медиафутбол

Крап отказался от поездки в сборную Медиалиги на матч против сборной ФНЛ.

Ранее Крап заявил, что поедет в сборную Winline Медиалиги на матч против сборной ФНЛ. После этого 2Drots приняли решение о том, что Даниил покидает команду.

«Ребят, я передумал лететь в сборную. И хочу извиниться перед 2D, что в моменте принял такое решение. Осознав, что я могу уйти отсюда, я понял, что принять такое решение не могу.

Для меня дорого: сьемки, команда, ребята. Я хочу с этой командой становится чемпионом, расти как футболист и медийная личность.

От сборной я отказываюсь! Надеюсь на разговор с Некитом и Жекой», – написал Крапивников.

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