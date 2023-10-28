«В МФЛ-4 сделал ставку на молодых – это была ошибка. Будем работать уже с раскрытыми персонажами». Гуди о будущем GOATS

Гуди рассказал о планах GOATS на межсезонье и пятый сезон Winline Медиалиги.

«Не обидно ли, что продал Mustang, а в итоге 0 очков в МФЛ? Вообще не обидно, такое бывает. Одна тачка ушла, другая пришла. Везде выигрывать неинтересно – интересно преодолевать трудности.

Что будет с GOATS в МФЛ-5? Все будет зависеть от МФЛ. Они будут месяца за два смотреть, что делали команды в межсезонье. Будут собирать максимально боеспособные команды. У нас есть явные преимущества над другими: история, аудитория.

Будем плотно работать по составу. Есть опыт и понимание. В прошлом сезоне сделал ставку на молодых игроков – это была ошибка. Надо брать тех, кто уже раскрылся, кто имеет характер чемпиона.

Думал, что молодых буду мотивировать, они раскроются – не получилось. Будем работать уже с раскрытыми персонажами.

Мы в любом случае будем развиваться, пригласит нас Осипов в МФЛ или нет. Будут только новые игроки, с прошлого состава осталось 5 человек.

Я и тренерский штаб ошиблись в некоторых игроках. Мы очень на них рассчитывали, но они никак себя не проявили. Это и наша ошибка тоже. Были все возможности, но плохо проведенная селекционная работа не позволила нам набрать очки в групповом этапе», – сказал президент GOATS в интервью корреспонденту Sports.ru Екатерине Бурделовой.