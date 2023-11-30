Махачев примет участие в серии буллиталити после матча сборных ФНЛ и Медиалиги
Ислам Махачев поучаствует в серии буллиталити в матче сборных Winline МФЛ и ФНЛ.
Буллиталити – медиафутбольная альтернатива серии пенальти. Перед каждой парой бьющих бросается жребий, определяющий вид удара – буллит или пенальти.
Махачев – действующий чемпион UFC, лучший боец вне зависимости от весовых категорий прямо сейчас.
Напомним, матч сборных Медиалиги и ФНЛ пройдет в Каспийске 1 декабря. Начало матча 20:00 (мск).
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