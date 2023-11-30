Махачев нанесет символический удар перед матчем сборных ФНЛ и Медиалиги

Теги Первая лига UFC Ислам Махачев Winline Медиалига Медиафутбол

Ислам Махачев нанесет символический удар перед матчем сборных Winline МФЛ и ФНЛ.

Об этом сообщает телеграм-канал ФНЛ.

Махачев – действующий чемпион UFC, лучший боец вне зависимости от весовых категорий прямо сейчас.

Напомним, матч сборных Медиалиги и ФНЛ пройдет в Каспийске 1 декабря. Начало матча – в 20:00 (мск).

Медийные игроки сливаются с матча против сборной ФНЛ. Уже не будет «Амкала», двух чемпионов и форварда-суперзвезды

Медиалига вдохновилась Кандинским и сделала форму в стиле авангард

 

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8 комментариев
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Кому?
+37
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+37
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Ответ Andrew Weird
Кому?
чисто символический нокаутирующий удар)
+19
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Ответ Andrew Weird
Кому?
Явно кому то из медиалиги
+11
0
+11
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Хорошо, что не символический проход в ноги)
+7
-3
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Хайкик в голову?
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Ответ pasha_t
У него его нет)
Волкановски об этом надо рассказать))
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