Махачев нанесет символический удар перед матчем сборных ФНЛ и Медиалиги

Ислам Махачев нанесет символический удар перед матчем сборных Winline МФЛ и ФНЛ.

Об этом сообщает телеграм-канал ФНЛ.

Махачев – действующий чемпион UFC, лучший боец вне зависимости от весовых категорий прямо сейчас.

Напомним, матч сборных Медиалиги и ФНЛ пройдет в Каспийске 1 декабря. Начало матча – в 20:00 (мск).

Медийные игроки сливаются с матча против сборной ФНЛ. Уже не будет «Амкала», двух чемпионов и форварда-суперзвезды

Медиалига вдохновилась Кандинским и сделала форму в стиле авангард