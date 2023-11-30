«Между медиафутболом и профессиональным границы стираются». Хавбек «Енисея» Глушков о матче со сборной МФЛ

Никита Глушков высказался перед матчем сборных ФНЛ и Winline Медиалиги .

– Что для вас значит матч за сборную ФНЛ против команды Медиалиги?

– Ничего такого не значит, но выиграть, конечно, хочется. Никто не поедет просто отбывать номер. Медиалига – это прикольно. Я сам провел там за «БроукБойз» две игры. Знаю многих, кто там играет. Это прикольный проект для тех, кто не попал в профессиональный футбол. Такой человек может реализовать себя там, получать славу, известность, деньги. Очень прикольная движуха.

– Если не сможете обыграть команду МФЛ, это будет позором?

– Даже не знаю. Мне кажется, между медиафутболом и профессиональным границы уже стираются. В МФЛ все больше и больше «профиков». Медийные футболисты жалуются, что профессионалы к ним идут, хотя сами залезают на нашу территорию, играя в Кубке России. Позором это не будет, но всегда обидно проиграть. Вообще мы об этом не думаем.

– Не кажется удивительным, что человек попадает из МФЛ напрямую в ФНЛ?

– Не кажется. Я сам начал профессионально играть в 21-22 года. До этого выступал в КФК. Когда смотришь на людей, которые там играют, то в каждой команде видишь одного‑двух людей и думаешь про них: «Почему они здесь играют?» Тот же Боря Фартуна из Медиалиги уехал в «КАМАЗ», хорошо играет. Почему нет? 1-2 человека из каждой команды МФЛ могли бы спокойно играть в ФНЛ, – заявил хавбек «Енисея».

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