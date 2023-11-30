«Матч ТВ» покажет матч сборных ФНЛ и Медиалиги

Прямую трансляцию игры сборных ФНЛ и Winline Медиалиги покажет «Матч ТВ».

Матч состоится 1 декабря в Каспийске на «Анжи-Арене». Начало трансляции – в 19:45 (мск).

В составе сборной Медиалиги не будет игроков 2Drots и «Амкала» – клубы отказались от участия.

Для матча сборная МФЛ разработала специальную форму, вдохновившись работами Кандинского.

Медийные игроки сливаются с матча против сборной ФНЛ. Уже не будет «Амкала», двух чемпионов и форварда-суперзвезды

Медиалига вдохновилась Кандинским и сделала форму в стиле авангард

