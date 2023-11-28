«Нужно быть дураком, чтобы думать, что мы не едем в сборную, потому что мы – высокомерные». Слон о сборной

Слон прокомментировал отсутствие игроков 2Drots в сборной Медиалиги.

– Как считаешь, из-за того, что вы не поедете в сборную Медиалиги, 2Drots считают выскочками?

– Я не знаю. Я не понимаю, кто что про нас говорит в . Но то, что нас не любят... Победителей всегда не любят.

Не мы не идем, а есть есть определенные условия. Нужно быть дураком, чтобы думать, что мы не едем в сборную, потому что мы – высокомерные. Мы не в профессиональном футболе. Мы говорим не о сборной России.

Большая игра, взрослые люди, деньги. Все не так просто. Футболисты не хотят ехать? Нет, все сложнее. Есть те, кто хотели поехать, есть те, кому просто прикольно, есть те, кому пофиг. Нужно это просто понять, – рассказал хавбек 2Drots в интервью корреспонденту Sports.ru Кристине Бакулиной.

Напомним, сборная Медиалиги сыграет товарищеский матч против сборной ФНЛ. Матч состоится 1 декабря в Каспийски, на «Анжи-Арене».

В сборную Медиалиги не приедут игроки 2Drots, «Амкала», а также Кутуз, Бирюк, Гама и Клюкин.

Медийные игроки сливаются с матча против сборной ФНЛ. Уже не будет «Амкала», двух чемпионов и форварда-суперзвезды

