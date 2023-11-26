Понкрашов о Media Basket: «Это топ-уровень. Свет, болельщики – все очень круто. ВТБ точно сзади – проигрывают по прокачке, по ажиотажу»

Теги Антон Понкрашов Единая лига ВТБ Лига Ставок Media Basket Медиабаскетбол Rocket Team (баскетбол) Медиафутбол

Антон Понкрашов считает, что атмосфера на Media Basket лучше, чем в Единой лиге ВТБ.

– Ты в первый раз выходишь на паркет – какие у тебя впечатления от медийного баскетбола?

– Я кайфанул от арены, от организации. Был очень удивлен! Первый тур мы пропустили, я смотрел трансляцию и увидел, что картинка-то крутая, продакшн крутой, подход крутой. Думаю: «Ни фига! Окей, погнали!» 

Когда я приехал в Международный центр бокса, я офигел. Это топ-уровень. Свет, болельщики – все очень-очень круто. Я рад, что поучаствовал.

– В одном из своих видео ты говоришь: «Я немного потерялся. Движуха совсем другая». В чем разница между медийным баскетболом и профессиональным? Кроме формата и правил, конечно.

– Потерялся знаешь в каком плане… Мы играли первый предсезонный турнир в формате 5х5. Я обалдел, что зрителей не так много, но людей, которые писали, делали продакшн, соцсети – нереальное количество. Я-то тоже пишу на камеру, и вроде бы это моя среда, но я офигел от того, как их много. И это предсезонный турнир!

– Атмосфера сильно отличается от матчей Единой лиги ВТБ? Точнее, давай так – она ближе к НБА или к ВТБ?

– ВТБ точно сзади – проигрывают по прокачке, по ажиотажу. Понятно, что речь не о топовых матчах вроде ЦСКА и «Локо». Это же медийный баскетбол ты не можешь просто играть, обязательно нужно удивлять. 

Хочется высказать огромный респект Rocket Team. Я считаю, что по продакшну мы были лучшими в лиге. Перед каждой игрой наша медиакоманда делала прикольные представления. Это как фильм с героями и сюжетом. В одном эпизоде был Хитман, в другом – Ким Чен Ын с чемоданчиком, который жахнул красную кнопку.

Я такого еще не видел, и мне кажется, что с точки зрения подачи мы точно были украшением турнира, – рассказал Понкрашов.

Понкрашов залетел в Лига Ставок Media Basket – как это было?

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1 комментарий

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saner-s88
Он прав, так и есть. Пролистайте финал 2ого сезона на ютубе. И тут бы функционерам из ВТБ задуматься о медийной составляющей. Но делать этого они естественно не будут
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