Текила и DJ KIIDA сойдутся 1 на 1 вместо переигровки, а Sayonara Boys сыграют с Players Club. Расписание заключительного ивента сезона Media Basket

Теги «T-Killah» Александр Тарасов Лига Ставок Media Basket Родина Медиа (баскетбол) GOATS (баскетбол) Sayonara Boys (баскетбол) Players Club (баскетбол) Pena Team (баскетбол) Медиафутбол

Расписание финального игрового дня второго сезона Лига Ставок Media Basket.

26 ноября, воскресенье

Специальный матч в формате 1х1 DJ KIIDA – Текила, начало в 17:30 (вместо переигровки четвертьфинала Pena Team и «Родина Медиа»).

Sayonara Boys – Players Club, начало в 18:00 

GOATS – 4-й полуфиналист

Slamdunk Contest, начало в 19:35

Финал, начало в 21:00

Также ожидается выступление хип-хоп исполнителя OG Buda

Мероприятие пройдет в Международном центре Бокса в «Лужниках».

Примечание: время начала событий – московское.

4 комментария

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Roman
Завтра я тоже планирую сойтись в бою с текилой. Или с джином, ещё не решил
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+4
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Дядя ТУРА
уже сто раз писал. зачем это в моей ленте общей?? уберите в отдельный раздел. мне не интересно это
+2
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Гиперактивный осьминог
Новость про медиабаскетбол с тегом медиафутбол вышла в общую ленту. А че не на главную сразу? Пусть все знают
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Алексей Ненахов
Ответ Roman
Завтра я тоже планирую сойтись в бою с текилой. Или с джином, ещё не решил
Текила получше , джин мешать надо
0
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