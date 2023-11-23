Текила и DJ KIIDA сойдутся 1 на 1 вместо переигровки, а Sayonara Boys сыграют с Players Club. Расписание заключительного ивента сезона Media Basket

Расписание финального игрового дня второго сезона Лига Ставок Media Basket.

26 ноября, воскресенье

Специальный матч в формате 1х1 DJ KIIDA – Текила, начало в 17:30 (вместо переигровки четвертьфинала Pena Team и «Родина Медиа»).

Sayonara Boys – Players Club, начало в 18:00

GOATS – 4-й полуфиналист

Slamdunk Contest, начало в 19:35

Финал, начало в 21:00

Также ожидается выступление хип-хоп исполнителя OG Buda

Мероприятие пройдет в Международном центре Бокса в «Лужниках».

Примечание: время начала событий – московское.