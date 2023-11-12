Зобов о дисквалификации и судействе в Медиалиге: «Посмотрите, как в РПЛ люди ошибаются, которые судят по 30 лет со статусом FIFA»

Арбитр Максим Зобов рассказал, что хочет дальше работать в Winline Медиалиге..

«Меня отстранили только на четвертый сезон в связи с ошибкой, которую я допустил в Питере. Свою дисквалификацию отбыл. Со слов нашего руководителя Юры Апонасенко все нормально, работаем дальше. Я очень надеюсь, что буду работать в пятом сезоне МФЛ.

У всех судей осознание долго приходит. Мы как-то пытаемся себя оправдать. Потом уже с холодной головой через пару дней здраво пересматриваешь и понимаешь, что ошибся. К сожалению, не было этого осознания в игре. Я был на сто процентов уверен, что был прав. Я признаю, что допустил ошибку в Питере. Я бы без проблем сел на детектор. Были бы легкие деньги.

В Медиалиге нет коррупционной составляющей. Здесь все судят, как могут. В первом сезоне мы притирались в VAR. Во втором сезоне было меньше ошибок. В третьем только в конце чемпионата было пару резонансных моментов. В этом сезоне была только моя резонансная ошибка. Больше, по факту, были какие-то шероховатости, но так во всех лигах.

Посмотрите, как в РПЛ люди ошибаются, которые судят по 30 лет со статусом FIFA и проходят сборы перед каждым сезоном. Им показывают все новые трактовки. Мы это сами пытаемся черпать. Юра Апанасенко нам с этим помогает, потому что он действующий инспектор. У нас нет ни сборов, ничего. Мы очень редко собираемся. Мы даже в чатах судейских МФЛ дискутируем по разным моментам. Рабочая атмосфера есть.

Конечно, мне важна работа в МФЛ. Это как перезагрузка, потому что я закончил с профессиональным футболом. Это как отдушина. В МФЛ организация лучше, качество футбола как во второй лиге, все открыто, естественно, живые эмоции. МФЛ по организации намного лучше, чем вторая лига», – сказал Зобов.

Напомним, что и Юрий Апонасенко отстранили арбитра Максима Зобова от работы в МФЛ-4 после матча « » – «10».

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