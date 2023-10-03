Николай Осипов: «Владимир Воробьев больше не будет судить матчи Медиалиги»

Теги судьи Юрий Апонасенко Winline Медиалига Starmix Fight Nights Сергей Дурасов Матч ТВ Николай Осипов Медиафутбол

Владимир Воробьев отстранен от работы арбитром в Winline Медиалиге.

Николай Осипов: «Владимир Воробьев больше не будет судить на МФЛ. После последний приколов он больше не работает».

Сергей Дурасов: «Расскажу, он работал ассистентом на матче Fight Nights – Starmix. Прикольнулся он там разочек».

Ранее Юрием Апонасенко и Николаем Осипов было принято решение, что арбитр МФЛ Максим Зобов закончил свою работу в рамках МФЛ-4.

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