Николай Осипов: «Владимир Воробьев больше не будет судить матчи Медиалиги»

Владимир Воробьев отстранен от работы арбитром в Winline Медиалиге.

Николай Осипов: «Владимир Воробьев больше не будет судить на МФЛ. После последний приколов он больше не работает».

Сергей Дурасов: «Расскажу, он работал ассистентом на матче Fight Nights – Starmix. Прикольнулся он там разочек».

Ранее Юрием Апонасенко и Николаем Осипов было принято решение, что арбитр МФЛ Максим Зобов закончил свою работу в рамках МФЛ-4.