Арбитр Медиалиги Максим Зобов отстранен от судейства в МФЛ-5. Об этом заявил Николай Осипов

Максим Зобов отстранен от работы арбитром в пятом сезоне Winline Медиалиги.

Заявление президента МФЛ Николая Осипова об отстранении арбитра опубликовал президент «Титана» Зуев в своем телеграм-канале.

Зобов обслуживал матч 5-го тура МФЛ-4 «ЧП» – «10» (2:1).

После матча несколько представителей медиафутбола высказали свое недовольство работой главного арбитра матча.

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