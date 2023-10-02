Арбитр Медиалиги Максим Зобов отстранен от судейства в МФЛ-5. Об этом заявил Николай Осипов

Теги судьи Winline Медиалига ФК 10 Николай Осипов ЛФК «Титан» Александр Зуев Чисто Питер Медиафутбол

Максим Зобов отстранен от работы арбитром в пятом сезоне Winline Медиалиги.

Заявление президента МФЛ Николая Осипова об отстранении арбитра опубликовал президент «Титана» Зуев в своем телеграм-канале.

Зобов обслуживал матч 5-го тура МФЛ-4 «ЧП» – «10» (2:1).

После матча несколько представителей медиафутбола высказали свое недовольство работой главного арбитра матча.

Станос о судействе в матче «ЧП» – «10»: «Таких, как Зобов, на ### бы за шкирку выкинул на биржу труда»

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