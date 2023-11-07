Гудай: «Саля – лучший защитник года. Чемпион МКС, обыграл Премьер-лигу и всю Вторую лигу»
Гудай назвал лучшего защитника года в медиафутболе.
«Лучший защитник для меня – Саля. Я сужу за весь год, проведенный с ним бок о бок!
Он чемпион МФЛ в Казахстане и лучший защитник. МКС – тоже чемпион и лучший защитник.
Обыграл Премьер-лигу и всю Вторую лигу! В МФЛ-3 серебро, в МФЛ-4 – один пропущенный мяч!» – сказал защитник 2Drots в интервью корреспонденту Sports.ru Степану Кашинцеву.
Лучший защитник года в медиафутболе
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