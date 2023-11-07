Гудай: «Саля – лучший защитник года. Чемпион МКС, обыграл Премьер-лигу и всю Вторую лигу»

Гудай назвал лучшего защитника года в медиафутболе.

«Лучший защитник для меня – Саля. Я сужу за весь год, проведенный с ним бок о бок!

Он чемпион МФЛ в Казахстане и лучший защитник. МКС – тоже чемпион и лучший защитник.

Обыграл Премьер-лигу и всю Вторую лигу! В МФЛ-3 серебро, в МФЛ-4 – один пропущенный мяч!» – сказал защитник 2Drots в интервью корреспонденту Sports.ru Степану Кашинцеву.

Лучший защитник года в медиафутболе

Media Football Awards: выбери лучших в медиафутболе