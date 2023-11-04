Рассказов раскритиковал медиафутбол за мат и оскорбления: «Это некультурно, пришло из UFC с их трэш-током. Я себе такого не позволяю»

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия Николай Рассказов Winline Медиалига Медиафутбол

Николай Рассказов назвал непозволительной нецензурную лексику в медиафутболе.

«Я, с одной стороны, рад, что ребята, которые не заиграли в РПЛ или Первой лиге, там востребованы. Зарабатывают в медиафутболе хорошие деньги. Но то, как там поливают... И это все снимается на камеры.

Я считаю, что за слова нужно отвечать. Поэтому когда сидят так называемые эксперты и оскорбляют... Для меня это некультурно, я себе такого никогда не позволю, что бы человек ни сделал. По-моему, это все пришло из UFC с их трэш-током», – сказал защитник «Крыльев Советов».

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9 комментариев

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justburn
Молодцом
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Геннадий
Кому нужна эта медиалига никому не нужных гопников ? Привлекать к себе внимание матом и оскорблениями ? Наверно , надо что-то футбольное искать или умишка не хватает у этих недофутболистов и их такого же руководства ?
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Нелысый шарлатан
Ответ ygcn5c2ty9
Комментарий удален пользователем
то есть можно безнаказанно поливать грязью, оскорблять? Главное не убить?
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Новый тренер ФК Спартак
скоро там еще команды трансгендеров, порнозвезд и тд
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ygcn5c2ty9
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Finnish_Spitz
Многие теперь пытаются заработать на грубости и низменности, плебеям это нравится, а у выступающих нет чести. Все довольны - публика получает шоу, соответствующее их культурному уровню, а актеры доход.
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Knife707
Хотя бы читать умеют эти медиалиговцы?
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Красная стрела
Вот трэш ток единственная претензия медиафутбола. По мне, так люди пусть занимаются чем угодно, если несут в мир что-то хорошее или хотя бы нейтральное. А вот если негатив...
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Pok_Toholo
Кто эти люди и что у них в головах фанатеющие от медиалиги со всеми этими дротсами, слонами и прочим мусором?
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