Рассказов раскритиковал медиафутбол за мат и оскорбления: «Это некультурно, пришло из UFC с их трэш-током. Я себе такого не позволяю»

Николай Рассказов назвал непозволительной нецензурную лексику в медиафутболе.

«Я, с одной стороны, рад, что ребята, которые не заиграли в РПЛ или Первой лиге, там востребованы. Зарабатывают в медиафутболе хорошие деньги. Но то, как там поливают... И это все снимается на камеры.



Я считаю, что за слова нужно отвечать. Поэтому когда сидят так называемые эксперты и оскорбляют... Для меня это некультурно, я себе такого никогда не позволю, что бы человек ни сделал. По-моему, это все пришло из UFC с их трэш-током», – сказал защитник «Крыльев Советов».

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