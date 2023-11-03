«Тренд на то, что лидеры не выигрывают, наметился знатный». Спиряков о следующем сезоне Медиалиги

Теги Сослан Гатагов Амкал Евгений Спиряков Winline Медиалига Медиафутбол

Евгений Спиряков поделился ожиданиями о следующем сезоне Winline Медиалиги.

– Следующий МФЛ может стать для вас решающим со стороны лояльности аудитории. Что ты думаешь об этом?

– Про этот сезон МФЛ так же говорили. Каждый год так говорят, что вот последний шанс. Конечно, очень надо побеждать. С другой стороны, тренд на то, что лидеры не выигрывают, наметился знатный. Не только мы же вылетели в 1/4. Но мы вылетели плохо.

Сослан Маратович – это решение, которое должно иметь большую ответственность за собой. Пригласили очень громкого тренера. И, соответственно, от него будут ждать большого прогресса. Поэтому во многом этот сезон будет очень важен, – рассказал тренер вратарей «Амкала».

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