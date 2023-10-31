Экс-тренер «Амкала» Миллер о походе игроков в клуб перед 1/4 финала МФЛ : «Было убеждение, что меня предали»

Теги Дмитрий Кузнецов Виталий Миллер Амкал 2Drots Winline Медиалига Медиафутбол

Виталий Миллер рассказал, что футболисты «Амкала» ходили в клуб перед игрой с FN.

«Амкал» проиграл Fight Nights (0:2) в четвертьфинале Winline Медиалиги и вылетел из турнира.

«Когда я узнал, что кто-то из футболистов ходил в клуб перед 1/4? Я узнал об этом на следующий день после матча. Викторович [Дмитрий Кузнецов] позвонил мне и рассказал это.

Если бы я узнал об этом до матча, то эти люди бы просто на игру не поехали. Пришлось бы категорическое решение принимать: либо еду я, либо футболисты. Если бы выиграли, то сели бы за стол переговоров, принимали бы дальнейшее решение по ним.

Было ли разочарование? В людях – да. У меня за неделю до четвертьфинала было предложение из Второй лиги – я отказался. За все время в «Амкале» у меня было три предложения.

У нас все было на доверии построено. Когда Викторович мне позвонил, у меня было глубокое убеждение, что меня просто предали», – заявил главный тренер FC Bus.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий