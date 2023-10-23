Егоров о будущем Медиалиги: «Хочется увидеть продолжительный гладкий чемпионат, который завершается серией плей-офф»

Дмитрий Егоров рассказал, какой он хочет видеть Winline Медиалигу в будущем.

«Хотелось бы видеть в Медиалиге продолжительный гладкий чемпионат, который завершится серией плей-офф.

Причина проста: в ситуации, когда каждый матч – решающий, у тебя просто нет свободы. Ты каждый раз на грани вылета и стараешься не ошибиться. Отсюда и такая низкая результативность, начиная с матчей заключительного тура и в плей-офф.

Условно: с конца марта по июнь – гладкий чемпионат, июль – плей-офф. С сентября по ноябрь – кубок», – написал президент «БроукБойз».