Егоров о будущем Медиалиги: «Хочется увидеть продолжительный гладкий чемпионат, который завершается серией плей-офф»

Теги Дмитрий Егоров Winline Медиалига БроукБойз Медиафутбол

Дмитрий Егоров рассказал, какой он хочет видеть Winline Медиалигу в будущем.

«Хотелось бы видеть в Медиалиге продолжительный гладкий чемпионат, который завершится серией плей-офф.

Причина проста: в ситуации, когда каждый матч – решающий, у тебя просто нет свободы. Ты каждый раз на грани вылета и стараешься не ошибиться. Отсюда и такая низкая результативность, начиная с матчей заключительного тура и в плей-офф.

Условно: с конца марта по июнь – гладкий чемпионат, июль – плей-офф. С сентября по ноябрь – кубок», – написал президент «БроукБойз».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий