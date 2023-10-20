Дмитрий Егоров: «Задолбали СМИ конючить, что финал без грандов»

Дмитрий Егоров не согласен с тем, что в финале Winline Медиалиги нет грандов.

«Задолбали СМИ конючить, что финал без грандов. У нас третий финал из 6 возможных уже. Вот вам гранд. Хватит ныть», – написал президент «БроукБойз».

«Броуки» и «Титан» сыграют в финале Медиалиги. Матч пройдет 22 октября на «Волгоград-Арене». Начало в 19:00 (мск).

Оба клуба ранее не играли в финалах Медиалиги, однако «БроукБойз» дважды играли в финале МКС, но дважды проиграли.