Игрок «Штурма» Вашакидзе: «Было ясно, что игра 22-го числа. Теперь, когда наша команда сформировала график подготовки, «Эгриси» устраивают истерику и говорят, что мы негодяи»

Денис Вашакидзе рассказал, почему «Штурм» не хочет переносить матч с «Эгриси».

«В этом году мы уже перенесли игру из-за травм « ». В итоге у нас были проблемы с составом. У нас было 9 игроков (в поле играет 8), а у «Эгриси» – 16. Еще и жара. Мы крупно проиграли. После руководство отпустило меня на игру в МФЛ-3, хотя у «Штурма» была важная игра. В ответ ни слова благодарности.

Ну и на закуску – история сейчас. Календарь ЛФЛ был сформирован в сентябре. Еще тогда было ясно, что играть придется 22-го числа. Никто из «Эгриси» не обратился с переносом. На прошлой неделе этот вопрос подняло руководство «Штурма», но ответа от «Эгриси» не было. Теперь, когда сформирован нашей подготовки, когда до игра осталось четыре дня, они устраивают истерику и говорят, что мы негодяи.

Хотя, вообще-то, у них достаточно людей, чтобы набрать состав на ЛФЛ. Пусть и с одной заменой.

Есть еще один эпизод, повлиявший на такое решение. Вася при разборках с ФК «Деньги» из-за моего перехода взял и привязал к разборкам мою команду ЛФЛ. Это задело меня и руководство, мы шли на уступки а тут такой поворот!

Жаль защитника нашей команды Иванова, который в играет за «Эгриси». Он попал в замес неожиданно для себя. Но мы его поддержали, а он нас», – рассказал нападающий «Штурма» в беседе с корреспондентом Sports.ru Денисом Смирновым.