Новый сезон Лига Ставок Media Basket стартует 21 октября. Среди участников есть «Амкал», но нет 2Drots

Стали известны все участники нового сезона Лига Ставок Media Basket.

Турнир пройдет с 21 октября по 26 ноября в Москве в Международном центре Бокса в Лужниках.

В турнире сыграют команды первого сезона: «Родина Медиа», GOATS, Basement и Sayonara Boys Элджея.

А еще к ним добавятся « », Players Club от рэпера Obladaet, Flava, «УралБаскет», Rich Flex от рэпера Moneyken и команда музыкального лейлба Rocket Records – Rocket Team.

Среди участников нет финалистов прошлого сезона – 2Drots.

Матчи пройдут в формате 3х3 на два кольца и продолжительностью 10 минут чистого игрового времени.

Основной турнир пройдет в два классических этапа: групповой и плей-офф. В плей-офф выйдут 8 команд, которые сыграют по олимпийской системе.

Помимо Текилы, Дмитрия Тарасова, Элджея и Obladaet ожидается выход на площадку пилота Формулы-1 Никиты Мазепина.