Новый сезон Лига Ставок Media Basket стартует 21 октября. Среди участников есть «Амкал», но нет 2Drots

Теги Амкал 2Drots Лига Ставок Media Basket Медиафутбол

Стали известны все участники нового сезона Лига Ставок Media Basket.

Турнир пройдет с 21 октября по 26 ноября в Москве в Международном центре Бокса в Лужниках.

В турнире сыграют команды первого сезона: «Родина Медиа», GOATS, Basement и Sayonara Boys Элджея.

А еще к ним добавятся «Амкал», Players Club от рэпера Obladaet, Flava, «УралБаскет», Rich Flex от рэпера Moneyken и команда музыкального лейлба Rocket Records – Rocket Team.

Среди участников нет финалистов прошлого сезона – 2Drots.

Матчи пройдут в формате 3х3 на два кольца и продолжительностью 10 минут чистого игрового времени.

Основной турнир пройдет в два классических этапа: групповой и плей-офф. В плей-офф выйдут 8 команд, которые сыграют по олимпийской системе.

Помимо Текилы, Дмитрия Тарасова, Элджея и Obladaet ожидается выход на площадку пилота Формулы-1 Никиты Мазепина.

2 комментария

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saner-s88
Кто и зачем это смотрит вобще
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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