«Швагирев – лучший вратарь последних сезонов». Арби поставил голкипера «Амкала» выше себя и Сычева

Арби назвал Максима Швагирева лучшим вратарем последних сезонов WINLINE МФЛ.

– Перейти в «Амкал» или прийти на челлендж в 2Drots? 

– Я бы не хотел конкурировать со Швагиревым, он очень хороший вратарь, поэтому – челлендж 2Drots

– Швагирев или Сычев? 

– Швага – топ, лучший вратарь последних 2-3 сезонов. Просто сильнейший. Макс, респект! Очень сильно прибавил. 

– Швага или Арби?

– Швага. Я три тренировки за месяц провел, какой Арби? – смеясь сказал голкипер «Альтерона».

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: ролик Артура Бегларяна
