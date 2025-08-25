2Drots объявили об уходе Леонтьева. Хавбек провел в команде год, сыграл в Кубке Лиги и МФЛ-6
Игорь Леонтьев покинул 2Drots.
Опорный полузащитник провел в команде один год, сыграл в WINLINE Кубке Лиги и шестом сезоне МФЛ.
В общей сложности в турнирах Медиалиги 31-летний хавбек принял участие 11 матчах, не отметившись результативными действиями.
Леонтьев является воспитанником «Спартака». На профессиональном уровне он за «Спартак-2», «Тюмень», «Чайку», «Шинник» и «Сокол».
У Леонтьева 195 матчей в Первой лиге, 83 игры в Второй лиге и четыре – в РПЛ.
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: телеграм-канал 2Drots
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости