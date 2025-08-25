2Drots объявили об уходе Леонтьева. Хавбек провел в команде год, сыграл в Кубке Лиги и МФЛ-6

Игорь Леонтьев покинул 2Drots.

Опорный полузащитник провел в команде один год, сыграл в WINLINE Кубке Лиги и шестом сезоне МФЛ.

В общей сложности в турнирах Медиалиги 31-летний хавбек принял участие 11 матчах, не отметившись результативными действиями.

Леонтьев является воспитанником «Спартака». На профессиональном уровне он за «Спартак-2», «Тюмень», «Чайку», «Шинник» и «Сокол».

У Леонтьева 195 матчей в Первой лиге, 83 игры в Второй лиге и четыре – в РПЛ.

Таблица трансферов медиафутбола