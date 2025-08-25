«Тренируемся, Саламович подходит: «Думаете, вы вратари? В этой команде один вратарь – я». Экс-голкипер «Терека» Межиев о Черчесове

Арби Межиев назвал Станислава Черчесова лучшим тренером в своей карьере.

– Черчесов – самый лучший тренер в моей жизни. Крутейший тренер и мотиватор. К тому же с ним работает один из лучших тренеров вратарей Гинтарас Стауче .

Тогда у нас [в «Тереке»] были Сослан Джанаев , Ярослав Годзюр , Антон Амельченко и я. Как-то мы тренировались, гляжу, Саламович смотрит в нашу сторону.

Затем подходит к нам: «Че делаете?» Мы: «Вот, Станислав Саламович, отдыхаем». Он на нас так посмотрел: «Думаете, вы вратари? В этой команде только один вратарь…» И после 15-секундной паузы: «Я». И ушел своей фирменной походкой.

Саламович – легенда, обожаю его.

– Были встречи с Рамзаном Кадыровым?

– Мы приезжали к нему всей командой в резиденцию, нам понравилось, все было очень красиво, достойно. Огромнейшая резиденция, – рассказал бывший вратарь «Терека» (сейчас клуб называется «Ахмат» – Спортс’‘).

Межиев провел в «Тереке» сезон-2012/13, но не появлялся на поле в официальных матчах. Также выступал за «Томь», «Вентспилс» и другие клубы.

Сейчас 32-летний голкипер играет в WINLINE Медиалиге – ранее он представлял Basement, «Матч ТВ», «Титан», а недавно присоединился к «Альтерону».