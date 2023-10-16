Президент «Броуков» Егоров: «У меня ощущение, что я выжил»

Дмитрий Егоров подвел итоги встречи с «Эгриси».

– Почему такая раздевалка тихая? Как будто бы не победная.

– Потому что мы довели себя до такого состояния... Знаешь, если представить, что я – генерал флота и флотилия пробыла на грани того, чтобы я не закончил жизнь самоубийством, не пустил себе пулю в лоб. А сейчас я просто выжил, и у меня нет ощущения, что я вышел в финал. У меня есть ощущение, что я выжил и что сегодня мне не нужно стреляться перед всей Русью.

– Чем объяснишь столько нереализованных моментов, особенно в первом тайме?

– Да я ### чем? Я что, знаю? Как объяснить то, что у нас Геннадьевич вынужден был весь тайм играть, который вчера пьяный по боксерской груше через себя ######? Вот, в чем вопрос.

– Не было риска его выпускать?

– У нас нет медийных, достаточно.

– Кто может доставить проблемы в финале?

– Да нам ##### уже. Мы в кубке ФНЛ минимум, – заявил президент « » в интервью корреспонденту .ru Фирузу Анвари.