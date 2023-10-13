Топтыга ушел из «БроукБойз»

Никита Топтыгин покинул «БроукБойз».

«Ребят, наверное, это неправильно. Писать про уход перед полуфиналом, когда мысли должны быть только об игре.

К сожалению, так бывает. Обстоятельства решают за тебя. Нет, меня никто не кикал, я сам принял такое решение.

Я в этой команде почти дольше всех и видел больше всех. Мне правда очень тяжело уходить. Даже два раза слезу пустил сегодня!

Ну, и, конечно, я считаю, что заслужил играть больше. Наверное, это тот случай, когда нужно сделать один шаг назад, чтобы прыгнуть вверх», – написал хавбек «Броуков».

Напомним, Топтыга находился в клубе с первого сезона Winline Медиалиги.