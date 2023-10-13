Топтыга ушел из «БроукБойз»

Теги Winline Медиалига БроукБойз Никита Топтыгин Медиафутбол

Никита Топтыгин покинул «БроукБойз».

«Ребят, наверное, это неправильно. Писать про уход перед полуфиналом, когда мысли должны быть только об игре.

К сожалению, так бывает. Обстоятельства решают за тебя. Нет, меня никто не кикал, я сам принял такое решение.

Я в этой команде почти дольше всех и видел больше всех. Мне правда очень тяжело уходить. Даже два раза слезу пустил сегодня!

Ну, и, конечно, я считаю, что заслужил играть больше. Наверное, это тот случай, когда нужно сделать один шаг назад, чтобы прыгнуть вверх», – написал хавбек «Броуков».

Напомним, Топтыга находился в клубе с первого сезона Winline Медиалиги.

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