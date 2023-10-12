Далалоян о Медиалиге: «Я уже два года собираюсь сыграть в ней. Лет через пять дойдет до меня очередь»

Теги спортивная гимнастика Артур Далалоян Winline Медиалига Медиафутбол

Артур Далалоян рассказал о желании поиграть в футбол в Winline Медиалиге.

«Медиафутбол сейчас набирает большие обороты, очень большие просмотры матчей. Планирую ли я выступать в медиафутбольной команде? Лет через пять дойдет до меня очередь. Если серьезно, то я уже года два собираюсь.

Но, все-таки, когда ты еще действующий спортсмен, когда у тебя есть подготовка, тренировки, хотя у нас не так много соревнований… Когда ты занимаешься целенаправленно избранным видом спорта, это другое все равно. Медийный футбол также требует подготовки и внимания, поэтому не все так просто, но я обязательно хочу принять участие.

Надеюсь, что в ближайшее время у меня получится», – сказал олимпийский чемпион по спортивной гимнастике.

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