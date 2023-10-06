«Говорят, что мы ничего не дали в этом сезоне. А Станос сколько перформансов выдал? Все, что он говорит – про «Чисто Питер». Руководитель «ЧП» о претензиях в адрес команды

Теги Winline Медиалига ФК Деньги Форзарезор «STANOS» Стас Малиев Чисто Питер Илья Балакирев Медиафутбол

Илья Балакирев заявил, что ФК «Деньги» ничего не сделали в Winline МФЛ-4.

«Нам говорят: «Вы ничего не дали в этом сезоне, Форзяра обидели». А посмотрите новостную повестку, которая есть. «Чисто Питер» каждый день в топе новостей. Про нас все разговаривают и что-то вносят. Ну, это же и есть медиафутбол, получается. Значит, мы интересны этому комьюнити. Да, нас там все с ног до головы поливают и так далее. Ну, а потому что больше нечего обсуждать.

Станос, например, сколько перформансов выдал в этом сезоне? Можно я один вопрос задам? А про «Деньги» вообще кто-нибудь что-нибудь в этом сезоне сказал, за исключением конфликта с «ЧП»?

У него что за команда? Какие у него новостные поводы есть? Он приходит на конференцию вместе с ребятами, ребята ни слова не говорят. А все, что он говорит – про «Чисто Питер». Ну, очень удобно.

Давайте тогда поговорим про «Деньги», а нечего говорить просто», – заявил руководитель «Чисто Питер».

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