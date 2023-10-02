ФК «Деньги» проигрывают 2Drots 0:1 в 5-м туре Winline Медиалиги
2Drots ведут 1:0 против ФК «Деньги» в пятом туре Winline Медиалиги.
2 октября, понедельник
ФК «Деньги» – 2Drots – 0:1
ФК «Деньги» (стартовый состав): Печа, Логашев, Демин, Дьяков, Григорян, Гиголаев, Жабкин, Шрейнер, Черчесов, Мартиросян, Казанков.
2Drots (стартовый состав): Сычев, Актисов, Бегларян, Степ, Фил, Комис, Бала, Талабко, Фрол, Гаучо, Лева.
Голы: 0:1 – Бала (п).
Нереализованный пенальти: Гиголаев (вратарь)
Матч проходит в Москве на большой арене стадиона «Москвич».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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