«Артем сказал Саламовичу: «У меня фамилия – Ярмолицкий!» А тот ему: «Да #####». Если Черчесов запомнил тебя – это показатель». Катрич о тренере

Теги Станислав Черчесов премьер-лига Россия Динамо Москва Анатолий Катрич Артем Ярмолицкий Амкал Winline Медиалига Медиафутбол

Анатолий Катрич рассказал о работе со Станиславом Черчесовым во времена «Динамо».

«Когда Станислав Саламович был тренером в «Динамо», он брал из дубля 5-6 человек на тренировки с основой.

Едем на сборы, а он ни одного имени не знает, просто ни одного. Идем ребятами из дубля, был защитник у нас – [Артем] Ярмолицкий. И Черчесов говорит: «Яролицкий! Ярмолуцкий! Яровинский!» А он не отзывается.

В итоге он говорит Саламовичу: «У меня фамилия Ярмолицкий»! Черчесов говорит: «Да #####». Было такое ощущение, если он тебя по имени запомнил – это ###### какой показатель.

Настолько надо было у Саламовича заслужить уважение. Пока он имя твое не запомнит – ты никто», – рассказал хавбек «Амкала».

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16 комментариев

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Локоть Артеста
Корона у Саламыча давно небо царапает.
+62
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Доктор Верховцев
Ответ Локоть Артеста
Корона у Саламыча давно небо царапает.
Это не корона, это гребень.
+41
-2
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Mif RM
А мы Саламыча между собой называли просто: пес, в ответ он лаял)
+25
-1
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Spaten
Станислав Саламыч, а можно? Можно козу на возу!
+5
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Roman Sobolev
🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
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T622222
Немного солдатского юмора в ленту
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Владислав Бондарчук
А все почему, Саламыч играл в футбол в отличие от рыжего из Спартака (не кофрие)
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Йоахим Ференц
Во-первых, я вас приветствую. Не запомнил имя, а выделил фамилию.
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Доктор Верховцев
Ответ ASH11
Вроде он лысый, какой гребень
Потому и лысый! Срезает, сбривает, тщательно маскирует. И вообще, это у него парик!
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Andrey Yaroslavtsev
Ответ Spaten
Станислав Саламыч, а можно? Можно козу на возу!
Можно Машку через ляшку.
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Доктор Верховцев
Теперь мы знаем, что в любительском клубе есть некий Катрич.
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Клирик
А чего их запоминать, они на каждые сборы новые)
Кого не первый раз вызвали, наверное запомнил.
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sega megabitovich
так точно товарищ капитан👮‍♂️
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Алексей Зимин
Ответ Spaten
Станислав Саламыч, а можно? Можно козу на возу!
можно прапора за яйца!
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