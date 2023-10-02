«Артем сказал Саламовичу: «У меня фамилия – Ярмолицкий!» А тот ему: «Да #####». Если Черчесов запомнил тебя – это показатель». Катрич о тренере

Анатолий Катрич рассказал о работе со Станиславом Черчесовым во времена «Динамо».

«Когда Станислав Саламович был тренером в «Динамо», он брал из дубля 5-6 человек на тренировки с основой.

Едем на сборы, а он ни одного имени не знает, просто ни одного. Идем ребятами из дубля, был защитник у нас – [Артем] Ярмолицкий. И Черчесов говорит: «Яролицкий! Ярмолуцкий! Яровинский!» А он не отзывается.

В итоге он говорит Саламовичу: «У меня фамилия Ярмолицкий»! Черчесов говорит: «Да #####». Было такое ощущение, если он тебя по имени запомнил – это ###### какой показатель.

Настолько надо было у Саламовича заслужить уважение. Пока он имя твое не запомнит – ты никто», – рассказал хавбек «Амкала».