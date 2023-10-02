Шамиль Курбанов: «####### лицемерие в Медиалиге. Люди позволяют себе посылать на ### игроков – аудитория это подхватывает»

Теги болельщики Шамиль Курбанов брань Дмитрий Егоров БроукБойз Василий Маврин ЛФК «Титан» Медиафутбол

Шамиль Курбанов недоволен поведением болельщиков «БроукБойз» в матче с «Титаном».

«Что высказывал «Броукам»? К команде и тренерам нет претензий, только уважение. У меня вопросы к людям, которые руководят такими командами.

Вася Маврин в «Белой Комнате» просто сказал, что не перейдет никогда в «БроукБойз», ничем не оскорбил. А они записывают видео, используя игроков, с формулировкой «На ### он нам нужен?»

Дима Егоров ходит у нас на всякие шоу, бьет себя в грудь и рассказывает, как важна мораль. При этом они направляют своих болельщиков против нас. Они кричали в первом тайме «Как дела, гондоны» и «##### «Титан».

Я об этом молчать не буду. От нас такого нет. Меня ####### лицемерие в МФЛ. Люди ходят, улыбаются друг другу, но они же воспитывают своими действиями аудиторию. Когда они позволяют себе посылать на ### игроков, аудитория эти вещи подхватывает», – сказал главный тренер «Титана».

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1 комментарий

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65 дней
кто нибудь может объяснить, о чем он говорит? я просто не в теме медиафутбола. чел жалуется, что фаны соперников его матом кроют что ли?
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