Шамиль Курбанов: «####### лицемерие в Медиалиге. Люди позволяют себе посылать на ### игроков – аудитория это подхватывает»

Шамиль Курбанов недоволен поведением болельщиков «БроукБойз» в матче с «Титаном».

«Что высказывал «Броукам»? К команде и тренерам нет претензий, только уважение. У меня вопросы к людям, которые руководят такими командами.

Вася Маврин в «Белой Комнате» просто сказал, что не перейдет никогда в «БроукБойз», ничем не оскорбил. А они записывают видео, используя игроков, с формулировкой «На ### он нам нужен?»

Дима Егоров ходит у нас на всякие шоу, бьет себя в грудь и рассказывает, как важна мораль. При этом они направляют своих болельщиков против нас. Они кричали в первом тайме «Как дела, гондоны» и «##### «Титан».

Я об этом молчать не буду. От нас такого нет. Меня ####### лицемерие в МФЛ. Люди ходят, улыбаются друг другу, но они же воспитывают своими действиями аудиторию. Когда они позволяют себе посылать на ### игроков, аудитория эти вещи подхватывает», – сказал главный тренер «Титана».