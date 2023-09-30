Маменко о «Народной»: «Я много чем недоволен в команде. Рассматриваю уход еще после матча с «Родиной»

Теги Вторая лига Б Эгриси Амкал Winline Медиалига Александр Маменко возможные трансферы Народная Команда Медиафутбол

Александр Маменко недоволен результатами «Народной Команды» в Winline Медиалиге.

Во время матча с «Эгриси» в 5-м туре голкипер «НК» написал: «Мда, точно не стоило все-таки возвращаться в медиафутбол после профессионального».

«Мой пост? У меня, наверное, слишком завышенные ожидания как личные, так и от состава, и от руководства, и от организации. Это не только после профессионального футбола, но и после «Амкала». Наверное, я слишком многого хочу от команды.

Я, честно, много чем недоволен в команде, не хочу никого поливать грязью. Это, наверное, мои проблемы. Постоянно общаюсь с руководством «Народной команды». Они что-то отвечают, но мало, что меняется.

Не хочу какой-то бедолагой казаться и снимать ответственность за результат, но я просто привык к другому во всем.

Я рассматриваю уход из «Народной Команды» еще после матча с «Родиной Медиа» (0:6).

Сейчас не знаю, что дальше. Хотелось бы продолжить в профессиональном футболе, в хорошей команде. Есть разговоры. Это российская команда Второй лиги», – сказал голкипер «Народной Команды».

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