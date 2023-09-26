«Амкал и 2Drots – не те команды, в которые вписывается такая фигура, как я». Полина Лысенко о выборе ФК «10»

Полина Лысенко рассказала о причинах перехода в ФК «10».

«Амкал» и 2Drots – не те команды, в которые вписывается такая фигура, как я. У меня есть определенное имя в медиафутболе, а у них и так много своих звезд. Мне кажется, они и сами своими силами справляются, поэтому для меня лично, как для профессионала, было бы интереснее участвовать в других командах, где большое поле для творчества.

Со многими командами я вела переговоры, и мне, на самом деле, очень приятно было, когда мне поступило предложение от Димы Егорова. Я думала насчет «Броуков», но я понимала, что мой образ немножко не подходит образу команды.

ФК «10» была последней из команд по хронологии. Когда мне позвонил Азамат, я почему-то сразу поняла, что я хочу в эту команду. Я не могу объяснить, почему так, но если другим командам я говорила: «Я подумаю», то здесь в конце диалога мы уже договорились о том, что скоро мне наберет спортивный директор, продюсер и мы будем обсуждать детали», – рассказала пресс-атташе ФК «10».

Ранее Лысенко работала в московском «Динамо» на должности пресс-атташе. С весны 2023-го работает в ФК «10».