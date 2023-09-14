Кучер о Крапе: «Он – молодой парень, который готов выжигать и рвать. Пришел к нам доказывать»

Руководитель «Народной Команды» Сергей Кучер высказался о первых матчах Крапа.

«Он вышел заряженный, дал команде импульс. Все после матча с «Родиной Медиа» заметили, что когда вышел Даня, появилась энергия. Молодой парень, который готов выжигать. Готов рвать. Пришел сюда к нам доказывать. Даня молодец. С дебютом, брат.

Все красавцы. Даня – это та шестеренка, которая была в большом механизме. Он вышел и завел.

Дай бог, чтобы его правильное настроение, правильное поведение продолжится в дальнейшем и он будет с нами», – сказал руководитель «Народной Команды» в клубном сериале о Крапе.