Кучер о Крапе: «Он – молодой парень, который готов выжигать и рвать. Пришел к нам доказывать»
Руководитель «Народной Команды» Сергей Кучер высказался о первых матчах Крапа.
«Он вышел заряженный, дал команде импульс. Все после матча с «Родиной Медиа» заметили, что когда вышел Даня, появилась энергия. Молодой парень, который готов выжигать. Готов рвать. Пришел сюда к нам доказывать. Даня молодец. С дебютом, брат.
Все красавцы. Даня – это та шестеренка, которая была в большом механизме. Он вышел и завел.
Дай бог, чтобы его правильное настроение, правильное поведение продолжится в дальнейшем и он будет с нами», – сказал руководитель «Народной Команды» в клубном сериале о Крапе.
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