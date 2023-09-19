Текила об игре в WInline Медиалиге: «Хоть на пару минуточек, но выйду»

Текила планирует сыграть в этом сезоне WInline Медиалиги.

«Есть желание, обязательно выйду [в этом сезоне на поле], просто кашель до конца не могу вылечить. Обязательно выйду. Сам хочу, не хочу пропускать ни один сезон МФЛ. Обязательно, хоть на пару минуточек, но выйду», – рассказал руководитель « » в беседе с корреспондентом .ru Фирузом Анвари.

Этим летом Текила сыграл за «Родину Медиа» в первом раунде Пути регионов Фонбет Кубка России против вологодского «Динамо» (0:3), после чего, его профиль появился на портале Transfermarkt.