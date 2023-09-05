Лучший игрок 3-го сезона Медиалиги Маляров перешел в «Волгарь» из Первой лиги

Никита Маляров подписал контракт с астраханским «Волгарем» из Первой лиги.

В 3-м сезоне 33-летний полузащитник выступал за « ».

В дебютном сезоне в медиафутболе Маляров провел 7 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 2 голевых паса, а также был признан лучшим игроком сезона.

В профессиональной карьере Никита играл за «Спартак-Нальчик», «Оренбург», «Шинник», «Кубань» и другие клубы.

«Волгарь» в сезоне Мелбет Первой лиги идет на последнем месте. В восьми матчах у команды две ничьи и шесть поражений.