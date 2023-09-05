Лучший игрок 3-го сезона Медиалиги Маляров перешел в «Волгарь» из Первой лиги

Теги трансферы Первая лига Волгарь Никита Маляров Winline Медиалига Родина Медиа трансферы Медиафутбол

Никита Маляров подписал контракт с астраханским «Волгарем» из Первой лиги.

В 3-м сезоне Winline Медиалиги 33-летний полузащитник выступал за «Родину Медиа». 

В дебютном сезоне в медиафутболе Маляров провел 7 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 2 голевых паса, а также был признан лучшим игроком сезона.

В профессиональной карьере Никита играл за «Спартак-Нальчик», «Оренбург», «Шинник», «Кубань» и другие клубы.

«Волгарь» в сезоне Мелбет Первой лиги идет на последнем месте. В восьми матчах у команды две ничьи и шесть поражений.

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5 комментариев

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Брэд Либил
Очень ярко за Нальчик в Премьер Лиге дебютные матчи провёл. И так же быстро потом сдулся до ФНЛ.
+7
0
+7
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a.k.a. DRAGON0928
Ответ masterwolw
Зачем это надо, лучше бы на курсы пошел и изучил что нибудь из ит профессий.
Как можно такую чушь написать?
+7
-1
+6
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Беременный малыш
Младший брат его, кстати, за Балтику в основе играет.
+3
0
+3
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Spaten
Надо подтягиваться, Волгарь , с чего так
0
0
0
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