Лучший игрок 3-го сезона Медиалиги Маляров перешел в «Волгарь» из Первой лиги
Никита Маляров подписал контракт с астраханским «Волгарем» из Первой лиги.
В 3-м сезоне Winline Медиалиги 33-летний полузащитник выступал за «Родину Медиа».
В дебютном сезоне в медиафутболе Маляров провел 7 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 2 голевых паса, а также был признан лучшим игроком сезона.
В профессиональной карьере Никита играл за «Спартак-Нальчик», «Оренбург», «Шинник», «Кубань» и другие клубы.
«Волгарь» в сезоне Мелбет Первой лиги идет на последнем месте. В восьми матчах у команды две ничьи и шесть поражений.
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