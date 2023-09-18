Вяткин, Алекс и Гасан получили самые большие премиальные в «Родине Медиа» за победу в третьем сезоне Медиалиги
«Родина Медиа» раздала премиальные игрокам за победу в Winline Медиалиге.
За победу в третьем сезоне получила от лиги 5 млн рублей. Их распределили внутри команды.
Главный тренер команды Андрей Каряка получил 250 тысяч рублей. Также по 250 тысяч получили футболисты Артем Вяткин, Гасан Рустамов и Алекс Нани.
По 200 тысяч получили Артур Газданов, Максим Швагирев и Пича.
По 150 тысяч выдали Хантеру, Дяде Степе, Владимиру Оленченко, Абубакару Муссе и Еге. Артем Поникаров получил 120 тысяч рублей.
Ахмед Абдельааль (после сезона перешел в профессиональный клуб из Саудовской Аравии) Виктор Блатов и Никита Сухоносов получили по 100 тысяч рублей.
Витва получил 70 тысяч рублей, Эля Гудаева – 30 тысяч рублей, а Глеб Хлеб и Денис Суета получили по 20 тысяч. Также премиальные получили сотрудники клуба.
Комментарии