Вяткин, Алекс и Гасан получили самые большие премиальные в «Родине Медиа» за победу в третьем сезоне Медиалиги

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«Родина Медиа» раздала премиальные игрокам за победу в Winline Медиалиге.

За победу в третьем сезоне получила от лиги 5 млн рублей. Их распределили внутри команды.

Главный тренер команды Андрей Каряка получил 250 тысяч рублей. Также по 250 тысяч получили футболисты Артем Вяткин, Гасан Рустамов и Алекс Нани.

По 200 тысяч получили Артур Газданов, Максим Швагирев и Пича.

По 150 тысяч выдали Хантеру, Дяде Степе, Владимиру Оленченко, Абубакару Муссе и Еге. Артем Поникаров получил 120 тысяч рублей.

Ахмед Абдельааль (после сезона перешел в профессиональный клуб из Саудовской Аравии) Виктор Блатов и Никита Сухоносов получили по 100 тысяч рублей. 

Витва получил 70 тысяч рублей, Эля Гудаева – 30 тысяч рублей, а Глеб Хлеб и Денис Суета получили по 20 тысяч. Также премиальные получили сотрудники клуба.

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