Лига Ставок Media Basket проведет Draft Combine

В Москве состоится Draft Combine Лига Ставок Media Basket.

В программу отбора включены тесты, соревнования и товарищеские матчи, которые определят для участников уровень баскетбола и возможность стать игроком турнира.

Для участия в драфте необходимо зарегистрироваться, заполнить форму, добавить игровую видеонарезку и дождаться ответа от команды организаторов и спортдирекции турнира.

Приоритет на приглашение на отбор получат те участники, которые также проявят свою медийность, опубликовав в соцсетях видео с рассказом о себе и своих баскетбольных навыках с отметкой турнира.

Принять участие в Draft Combine могут только граждане РФ. Допустимый возраст учатсников от 16 до 65 лет.

Заявки на драфт принимаются до 25 сентября 23:59 (по московскому времени).