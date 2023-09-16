GOATS и «Эгриси» открою игровую программу 3-го тура Медиалиги
GOATS и «Эгриси» сыграют в 3-м туре WInline Медиалиги.
16 сентября, суббота
GOATS – «Эгриси», начало в 12:00
GOATS (основной состав): Абаев, Киров, Неплюев, Новичков, Ферапонтов, Свят, Васиев, Донов, Родный, Глеб, Гуди.
«Эгриси» (основной состав): Клюкин, Сушилин, Иванов, Яненко, Дасаев, Шлепнин, Сменчугов, Струнин, Бурлуцкий, Алексеев, Акио
Матч пройдет в Москве на стадионе «Москвич».
Примечание: время начало матча – московское.
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