«Он изначально говорил, что у нас задержится ненадолго». Текила о переходе Малярова в «Волгарь»

Теги Первая лига Никита Маляров Winline Медиалига Родина Медиа трансферы «T-Killah» Александр Тарасов Медиафутбол

Текила рассказал о том, как произошел переход Никиты Малярова в «Волгарь».

Защитник стал лучшим игроком третьего сезона Winline Медиалиги и подписал контракт с «Волгарем».

«Когда Маля приходил к нам, он сразу предупредил, что это ненадолго и на 99 процентов он уйдет обратно в профессиональный футбол. Поэтому он и не играл за нас на Кубке России.

В истории с «Волгарем» общение с клубом проходило без нас. Мы думаем о контрактах с игроками, но это шаг в сторону профессионального футбола.

«Родина Медиа» – любительская команда. Скорее всего, все будет и дальше на устных договоренностях. Некоторых игроков мы представляем, они доверяют нам общение с другими агентами и командами. Кто-то общается самостоятельно», – рассказал президент «Родины Медиа» в беседе с корреспондентом Sports.ru Степаном Кашинцевым.

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