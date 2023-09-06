Манна о 2Drots: «Я сейчас там, где мне комфортно. Терять я это не собираюсь»

Манна ответил на слова Николая Осипова о потенциальном уходе из 2Drots.

Ранее президент Winline Медиалиги в новом выпуске «Это медиафутбол, бро!» рассказал, что Манна перейдет в одну из новых команд, если она попадет в следующий сезон МФЛ.

«Не думал, что когда-то мне придется объяснять очевидные вещи. Видимо, для некоторых нужно.

Если отталкиваться от логики и задуматься, то можно самому прийти к ответу и не писать: «Ты что, уходишь?»



Я сейчас там, где мне комфортно. Терять это я не собираюсь», – написал хавбек 2D.