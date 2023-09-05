Гаджиев о поступке Симоняна, ударившего кулаком по лицу темнокожего футболиста: «Это недопустимо. Лига должна отстранять человека за такое»

Теги происшествия Камил Гаджиев Winline Медиалига Starmix Fight Nights Наше Дело Медиафутбол

Камил Гаджиев осудил поступок Нарека Симоняна.

В ответном стыковом матче Winline Медиалиги Starmix обыграл «Наше Дело» (4:0, первая игра – 2:1) и вышел в групповой раунд 4-го сезона. 

Во время игры футболист бойцовского промоушена «Наше Дело» Нарек Симонян ударил кулаком по лицу темнокожего футболиста Starmix, когда тот лежал на поле.

«Отношусь к этому, конечно, плохо. Он мне звонил потом. Сказал ему, что нужно говорить, как есть. Эта история его не красит.

Лежачего человека бьет кулаком, он еще и афроамериканец. Это немножко тоже добавляет остроты. Как будто нетерпимость присутствует. Понятно, что нет дыма без огня, на самом деле, не просто так это случилось, я уверен.

Но здесь нет смысла качать. Очевидно, Нарек не прав. Он выступил с заявлением, надеюсь, они пожмут друг другу руки.

Если такое произойдет в нашей команде, мы не похвалим – это точно. Исключил бы я этого человека из команды? Я думаю, что здесь и без меня бы обошлось, лига бы человека просто кикнула. Мы бы тоже ввели санкции. Это недопустимо.

Я считаю, что за такие истории, лига должна полностью человека отстранять. Не скажу, что навсегда, у человека всегда должен быть шанс», – сказал Камил.

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3 комментария

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Женя Ребко
Наказать, нельзя помиловать.
+6
0
+6
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И. Сергей
Гаджиев это Гаджи Муслимович
0
0
0
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