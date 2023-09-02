«Новшества только в плюс. В этом драматизм». Гаджиев о буллиталити после ничьих в основное время в Медиалиге
Камил Гаджиев высказался о проведении буллиталити в случае ничье в Winline МФЛ.
– Что вы думаете о серии буллиталити, когда мяч заканчивается ничью?
– Что может думать руководитель команды, которая выиграла? Я, конечно, поддерживаю. Если бы проиграл, то нет.
Честно, знаете, я от красного мяча пострадал в втором сезоне, например. Но я не считаю, что красный мяч не нужен.
– Как вам сама эта идея?
– Я считаю, что эти новшества только в плюс. В этом драматизм. Это добавляет интриги. Это же здорово.
– Какое выступление команды вы будете считать успешным?
– Если мы пройдем в полуфинал – это будет прямо успех, – рассказал руководитель Fight Nights в интервью корреспонденту Sports.ru Кристине Бакулиной.
Напомним, Fight Nights стала первой командой в истории Медиалиги, победившей в серии буллиталити в регулярном чемпионате.
1 комментарий