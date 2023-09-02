«Новшества только в плюс. В этом драматизм». Гаджиев о буллиталити после ничьих в основное время в Медиалиге

Теги Камил Гаджиев Winline Медиалига Fight Nights Медиафутбол

Камил Гаджиев высказался о проведении буллиталити в случае ничье в Winline МФЛ.

– Что вы думаете о серии буллиталити, когда мяч заканчивается ничью?

– Что может думать руководитель команды, которая выиграла? Я, конечно, поддерживаю. Если бы проиграл, то нет.

Честно, знаете, я от красного мяча пострадал в втором сезоне, например. Но я не считаю, что красный мяч не нужен.

– Как вам сама эта идея?

– Я считаю, что эти новшества только в плюс. В этом драматизм. Это добавляет интриги. Это же здорово.

– Какое выступление команды вы будете считать успешным?

– Если мы пройдем в полуфинал – это будет прямо успех, – рассказал руководитель Fight Nights в интервью корреспонденту Sports.ru Кристине Бакулиной.

Напомним, Fight Nights стала первой командой в истории Медиалиги, победившей в серии буллиталити в регулярном чемпионате.

1 комментарий

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Михаил Опякин
Бухалити когда введут?
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