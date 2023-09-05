Алекс Шибаев о попадании в заявку 2Drots в Кубке: «В прошлом сезоне меня не было, может быть, я талисман и помогаю команде выигрывать»

Алекс Шибаев совмещает матчи за 2Drots в Кубке России и за Kickstown в МФЛ-4.

Второй голкипер 2Drots перешел в аренду в Kickstown на 4-й сезон , но продолжает выступление за 2Drots в Фонбет Кубке России.

– Ты ушел в аренду в Kickstown, но 2Drots продолжает свой путь в Кубке? Что будешь делать дальше?

– Честно, пока не знаю. Буду общаться с тренерским штабом. Я хочу быть с командой в Кубке России. В прошлом Кубке меня не было, может быть, я тот самый талисман, который помогает команде выигрывать.

Будем общаться с тренерским штабом. Надеюсь, меня будут отпускать из Kickstown и мы договоримся. Буду совмещать. Неделю подготовки к Кубку я буду и тут и там. Пока сложно это все представляю, но надеюсь, мне разрешат.

Кубок России для любого футболиста, который не играл на профессиональном уровне, даже находясь в запасе – это какие-то особые эмоции, тем более когда нам дают такие локации. Буду думать.

– Как Kickstown отнесся к тому, что ты пропустил игру (KicksTown встречался с GOATS (2:0) – Sports.ru), поехав на Кубок?

– Когда договаривались об аренде, мы договорились о том, что на матч Кубка России я лечу с 2Drots, потому что я в заявке. Я обязательно хочу вернуться в 2Drots.

Если тренерский штаб меня примет обратно, то я обязательно вернусь. Это мой дом. Не хотел подставлять 2D, поэтому я здесь [на матче Кубка России], – сказал голкипер 2Drots, которого арендовал Kickstown на МФЛ-4.

«Самураи» победили «Динамо» Киров (2:0) и стали первой медийной командой, пробившейся в 4-й раунд Фонбет Кубка России. Алекс на поле не выходил.

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